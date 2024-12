Kto odpowiada za wysokie ceny masła? Polacy w sondażu

"Masło w sejfie" byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. Niestety, to ponury symbol tego rządu. Drożyzna, wysokie rachunki, ludzie zmuszani do lichwiarskich pożyczek - a rządzą dopiero rok. Wrócił Tusk, a z nim bieda " - pisał później w serwisie X prezes PiS.

Nadziei na spadek cen masła nie ma. Eksperci tłumaczą

Czy to oznacza więc, że na obniżki nie ma co liczyć? W najbliższym czasie raczej tak, na co wskazują dane spływające ze światowych rynków. Powodem jest zwłaszcza niska dynamika produkcji mleka. Jedynym aspektem, który może pomóc zmienić niekorzystny trend, jest zahamowanie popytu, ale i to zamiast spadku cen jedynie spowolni podwyżki.