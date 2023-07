Ks. Isakowicz-Zaleski wszedł na konferencję arcybiskupów. Interweniowała policja

Abp Stanisław Gądecki apeluje do polityków z Polski i Ukrainy

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w przemówieniu podczas nabożeństwa w związku z 80. rocznicą rzezi wołyńskiej przypomniał słowa św. Jana Pawła II wygłoszone we Lwowie 26 czerwca 2001.

- W dziele pojednania (...) nie chodzi o to, aby zapomnieć, ale aby przezwyciężyć zło z przeszłości tak, by dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy byli gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli - cytował.

Arcybiskup podkreślił, że szczególnie teraz, w momencie trwania pełnoskalowej wojny, potrzebne jest "pojednanie między naszymi narodami i współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą".

- Dzisiaj, po odkryciu masowych grobów w Buczy, Irpieniu czy Hostomlu, wszyscy rozumiemy, jak bardzo ważne jest jednoznaczne nazwanie sprawców, ekshumacja ofiar, uszanowanie ich prawa do godnego pochówku oraz pamięci ludzkiej - mówił.

Podczas nabożeństwa arcybiskup Gądecki i arcybiskup Światosław Szewczuk podpisali wspólne "Orędzie w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej". Dzisiejsze wydarzenia rozpoczęły trzydniowe obchody rocznicowe, które zakończą się w niedzielę w Łucku, w Ukrainie.

