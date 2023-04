KRRiT wszczyna postępowanie w sprawie wywiadów Moniki Olejnik

Rzeczniczka prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska poinformowała, że że "obecnie w KRRiT jest zarejestrowanych 18 skarg w sprawie audycji 'Kropka nad i' wyemitowanej 19 kwietnia na antenie TVN24.

Rada tłumaczy, że "skarżący zarzucają, że podczas rozmowy red. Moniki Olejnik z prof. Barbarą Engelking pojawiły się treści antypolskie, fałszowano historię, przypisywano Polakom winę za zagładę Żydów w getcie. W skargach podkreślano również brak reakcji prowadzącej audycję na jednostronne i szkalujące Polaków wypowiedzi prof. B. Engelking".

Rzecznik KRRiT podała też, że "wniesiono również skargę indywidualną w związku z audycją 'Kropka nad i' z 18 kwietnia, w której podczas rozmowy z Agnieszką Holland ze strony prowadzącej audycję red. Moniki Olejnik padły wypowiedzi niezgodne z faktami historycznymi". Brykczyńska poinformowała, że przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wszczął postępowania w obydwu tych sprawach.

W czwartek Świrski napisał na Twitterze, że "na program 'Kropka nad i' z udziałem B. Engelking wpływają do KRRiT skargi obywateli".

"Wszcząłem postępowanie wyjaśniające. Tu trzeba dodać, że w Polsce każdy korzystając z wolności słowa może powiedzieć dowolną bzdurę i kłamać. Rolą dziennikarzy jest reagowanie na kłamstwa, bo prawo prasowe nakazuje im podawanie rzetelnych informacji" - dodał. Jego zdaniem, "jeśli gość programu łże, to dziennikarz ma widzom powiedzieć, że jest to kłamstwo". "I na koniec - gdyby Polacy nie pomagali Żydom, to Niemcy nie wprowadziliby kary śmierci za pomoc. Historię zamieniono w kult cargo" - podsumował przewodniczący KRRiT.