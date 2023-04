"Przewodniczący KRRiT wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w związku z publikacją 6 kwietnia 2023 r. na stronie Radia ZET informacji o pacjentce z Legnicy, zmarłej rzekomo z powodu "zablokowania" przez męża marszałka Sejmu Elżbiety Witek szpitalnego oddziału OIOM" - podano w oświadczeniu.

Jak wyjaśniono, "postępowanie ma na celu sprawdzenie, czy publikacja nie narusza art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji".

Publikacja radia ZET. Witek: To skandaliczna sytuacja

W czwartek na stronie internetowej Radia ZET ukazał się artykuł. Opisano w nim sprawę pacjentki, która zmarła, czekając osiem dni na przeniesienie na OIOM w Legnicy.

"Rodzina złożyła zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że miejsce na OIOM-ie od kilkunastu miesięcy blokuje mąż marszałek Sejmu Elżbiety Witek" - czytamy.

W związku z publikacją marszałek Sejmu wydała oświadczenie i zapowiedziała podjęcie kroków prawnych. "Jestem wstrząśnięta dzisiejszym artykułem opublikowanym na stronie internetowej Radia ZET, który w bezprecedensowy i poniżający sposób opisał sytuację mojego męża przebywającego w szpitalu, w bardzo ciężkim stanie" - napisała.

"Dla mojej rodziny i mnie samej artykuł ten to niewyobrażalne i niezrozumiałe cierpienie. Uważam, że informowanie o stanie zdrowia w ten sposób to sytuacja skandaliczna" - zaznaczyła Witek.



Wyjaśniła też, że jej mąż od dwóch lat jest w stanie ciężkim i wymaga ciągłej szpitalnej interwencji. "Nigdy nie zabiegałam o specjalne traktowanie męża, przeniesienie do innej placówki czy inne ekstraordynaryjne środki przysługujące mnie i mojej rodzinie z mocy ustawy w związku z pełnionym urzędem. (...) Decyzje dotyczące przebiegu leczenia i procedur są wyłączną prerogatywą zespołu medycznego szpitala" - zapewniła.

Oświadczenie w sprawie opublikowała także rozgłośnia. "Nie zgadzamy się z zarzutami przedstawionymi przez panią marszałek Elżbietę Witek w jej oświadczeniu. Nasz artykuł został przygotowany z zachowaniem dziennikarskiej staranności. Uważamy również, że dyskusja powinna się obecnie skupić nad istotą opisanego przez nas problemu" - brzmi stanowisko radia ZET.