Wypowiedź poświęcił on w dużej części przekonaniom, którymi kieruje się PSL. Prezes ugrupowania zaznaczył na wstępie, że partia "nigdy nie będzie niczyim wasalem".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bez PSL nie byłoby większości w Sejmie, a także koalicji 15 października. - To my zdecydowaliśmy, że po raz kolejny premierem jest Donald Tusk. Stworzyliśmy koalicję, bo taka była wolna wyborców, w którą zawsze się wsłuchujemy, ale podjęliśmy tę decyzję świadomie. To nie znaczy, że nie mamy swojego zdania. PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem - nadmienił szef MON.