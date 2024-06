Borys Budka po kontroli w ARP. "Wyciąganie z kasy z państwa"

Umowy, jak wynika z informacji Budki, były zawierane nawet z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia a klauzule przewidywały wysokie odprawy. - To była zmiana schematu organizacyjnego ARP tylko po to, żeby wcisnąć swoich kolesi, to była taka "last minute" na wyciąganie z kasy państwa - powiedział Budka. Poinformował, że proceder ten trwał przez kilka miesięcy przed jesiennymi wyborami w 2023 roku, a także zaraz po wyborach, kiedy było już wiadomo, że PiS odda władzę.