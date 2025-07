Kreml reaguje na zapowiedzi Trumpa. "Przyjęliśmy do wiadomości"

Rosja przyjęła do wiadomości "skrócenie terminu" na rozpoczęcie rozmów pokojowych z Ukrainą - poinformował we wtorek rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Jednocześnie po raz kolejny zapewnił, że Rosja będzie kontynuować działania zbrojne, ale jest gotowa do rozmów pokojowych, które zapewnią realizację jej interesów.