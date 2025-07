Premier Donald Tusk zapowiedział skoncentrowanie działań resortu na poprawie sytuacji pacjentów, co spotkało się z krytyką środowiska lekarskiego.

Roszady w resorcie zdrowia skomentował we wtorek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski , krytycznie oceniając deklarację premiera zestawiającą w kontrze interesy pacjentów i lekarzy.

- Nasze środowisko negatywnie odebrało antagonizującą lekarzy i pacjentów deklarację pana premiera. Apelowaliśmy do wszystkich polityków, by zaprzestali tego. Jesteśmy przecież po tej samej stronie co pacjenci - powiedział szef NRL.