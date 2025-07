Papież Leon XIV skierował przesłanie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, podkreślając rolę uczelni katolickich jako drogowskazów rozumu prowadzącego do Boga.

Zgromadzenie odbywa się pod hasłem "Katolickie uniwersytety - choreografowie wiedzy". "Jest to bardzo piękne przesłanie, które wzywa do harmonii, jedności, dynamiki i radości" - napisał papież.

Ten wielki uczony - tłumaczył papież - integrował w sobie teologię i racjonalizm. "Dobrze zrozumiał, że w Chrystusie-Mądrości zawiera się zarazem to, co najgłębsze w naszej wierze, i to, co najbardziej uniwersalne w ludzkiej inteligencji" - podkreślił.