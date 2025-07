Rosyjskie służby zwerbowały ukraińskiego weterana, podszywając się pod SBU i przekonując go do realizacji zadania przeciw "zdrajcy".

Do przeprowadzenia operacji Rosjanie zwerbowali weterana wojennego z obwodu dniepropietrowskiego, podszywając się pod ukraińskie służby . Mężczyzna był przekonany, że działa na zlecenie SBU, a jego celem jest "zdrajca", który rzekomo pomaga korygować rosyjskie ataki rakietowe na Kijów.

"Operacje agenturalne pod fałszywą flagą to stosunkowo nowa taktyka rosyjskich służb specjalnych . Podczas rozmów werbunkowych przedstawiciele FSB podszywają się pod funkcjonariuszy SBU i przekazują agentom zadania rzekomo w interesie Ukrainy" - oświadczyła SBU w komunikacie.

Mężczyzna został zwerbowany przez Rosjan przez sieci społecznościowe. Agentka FSB, która do niego zadzwoniła, oświadczyła, że kupował leki w aptece internetowej finansującej rosyjską armię i dlatego zostanie oskarżony o zdradę stanu . W celu odkupienia winy zaproponowała mu współpracę z SBU .

W celu zwiększenia wiarygodności swoich słów Rosjanie przesłali mężczyźnie fałszywe wezwanie na przesłuchanie do SBU. Następnie przekazali mu formularz zgłoszenia się do pracy w SBU i polecili udać się do Kijowa.