Pogoda na majówkę wydaje się wręcz wymarzona. Przez najbliższe dni będzie bardzo ciepło i słonecznie. Szczególnie dobrych warunków można się spodziewać w pierwszej części długiego weekendu.

Majówka 2024: Pogoda najlepsza na początku

"Najbliższy tydzień przyniesie dużo słońca i letnie temperatury. Słaby deszcz początkowo możliwy na północnym zachodzie, więcej opadów oraz burze w weekend kończący tegoroczną majówkę" - czytamy na profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. Reklama

Z najnowszych prognoz wynika, że pogoda zepsuje się dopiero na koniec majówki. Wówczas pojawi się więcej deszczu, nie zabraknie też burz - wynika z prognoz IMGW.

Majówka 2024: Pozytywny początek tygodnia

Początek tygodnia będzie bardzo ciepły i słoneczny . W poniedziałek nieco chmur i słabe opady mogą się pojawić na zachodzie i północy. W większości jednak pogoda będzie piękna i sucha, z temperaturami dochodzącymi na południowym wschodzie do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda we wtorek będzie jeszcze lepsza. Tego dnia o opadach deszczu możemy w ogóle zapomnieć - dzień będzie słoneczny w całej Polsce. Najchłodniej wciąż będzie nad morzem: od 16 do 18 stopni Celsjusza. Na wschodzie można liczyć na 22 stopnie, w centrum około 25 st. C a na południu i zachodzie do 26 stopni Celsjusza.

Najcieplej będzie na Nizinie Szczecińskiej, gdzie termometry pokażą nawet do 27 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Taka pogoda będzie dobrym wstępem dla ciepłych i spokojnych pierwszych dni maja.

Pogoda na 1 maja: Ciepło zostaje

Środa również zapowiada się ciepło i słonecznie. Najchłodniej wciąż będzie nad morzem: od 14 do 17 stopni. W pozostałych miejscach na północy oraz na terenach podgórskich Karpat będzie 21-22 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie - do 25 stopni Celsjusza. Reklama

Pierwszy dzień maja będzie spokojny, z umiarkowanym i słabym wiatrem, który tylko chwilami może być porywisty.

Pierwszy dzień maja będzie słoneczny i bardzo ciepły. Na zachodzie termometry pokażą 25 st. C / wxcharts /

Prognoza pogody na 2 maja: Pełno słońca

Czwartek będzie kolejnym pogodnym dniem z dużą ilością słońca. Jedynie na południu okresowo może się nieco zachmurzyć, jednak w dalszym ciągu powinno być sucho i bez opadów.

Wciąż będzie ciepło, z temperaturami od 18-20 stopni na południowym wschodzie, przez około 23 st. C w centrum, do 25 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Znów najchłodniejszymi miejscami będą tereny nadmorskie oraz kotliny karpackie, gdzie trzeba się liczyć z temperaturami od 13 do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek będzie bardzo ciepły i słoneczny. Na zachodzie może być 25 stopni Celsjusza / wxcharts /

Majówka 2024: Pogoda na 3 maja wciąż dobra

W porównaniu z dwoma pierwszymi dniami miesiąca rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja będzie również ciepła, ale miejscami pogoda się popsuje. Lokalnie na południu kraju pojawi się więcej chmur i tam może padać deszcz. W pozostałych miejscach Polski dalej powinno być przeważnie słonecznie.

Najniższym temperatur można się spodziewać nad morzem oraz na Podhalu: od 14 do 16 stopni. Na południowym wschodzie będzie 20-21 st. C, zaś w reszcie kraju do 23-24 stopni Celsjusza. Wiatr wciąż będzie słaby i umiarkowany. Reklama

3 maja wciąż będzie ciepło, jednak miejscami na południu może zrobić się pochmurnie i deszczowo / wxcharts /

Pogoda zepsuje się pod koniec majówki

Tuż po 3 maja, jeszcze w trakcie długiego weekendu, warunki wyraźnie się pogorszą. W sobotę w wielu miejscach, zwłaszcza na północy i południowym zachodzie zrobi się deszczowo. Oprócz tego na południowym wschodzie mogą też pojawić się burze.

Mimo gorszej aury wciąż będzie ciepło, z temperaturami od 17 st. C na północnym zachodzie i Podhalu do 23-24 stopni na wschodzie i w centrum kraju. Na morzem będzie 12-14 stopni Celsjusza. Choć wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, to w trakcie burz porywy mogą osiągać prędkość do 60 km/h.

Niedziela pochmurna i deszczowa będzie we wschodniej połowie kraju. Lokalnie możliwe będą nawet ulewy. W pozostałych częściach Polski będzie spokojniej, z mniejszą ilością chmur, choć lokalnych opadów też nie można wykluczyć.

Ostatni dzień długiego weekendu mimo wszystko również będzie ciepły, z temperaturami w okolicach 20 st. C w centrum, do 24 stopni Celsjusza na zachodzie. Najchłodniej będzie nad morzem i północnym wschodzie: 12-14 st. C.

