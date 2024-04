Pogoda na majówkę. Duża zmiana od 3 maja

Majówka zapowiada się ciepło i słonecznie. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przez pierwsze trzy dni maja temperatura w większości kraju przekroczy 20 stopni Celsjusza. Do końca obecnego weekendu ma być pogodnie, tylko okresami na północy i południu kraju więcej chmur i tam słabe opady deszczu. Z południowego zachodu napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie.

Prognoza pogody na majówkę. Będzie ciepło i słonecznie

W poniedziałek temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od 23 st. C do 24 st. C - informuje synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrocka. Początek majówki to prawdziwa eksplozja ciepła.Z prognoz wynika, że wtorek i środa powinny być najcieplejszymi dniami majówki.

Jak powiedziała Ilona Śmigrocka, na zachodzie kraju temperatury maksymalne osiągną nawet 26-27 stopni Celsjusza. W tych dniach nie należy spodziewać się opadów, a deszcz może wystąpić jedynie we wtorek nad morzem. Jedynie na południowym wschodzie zobaczymy w okolicach 15 stopni.

Czwartek i piątek także będą ciepłe i słoneczne. Nie będą występowały opady, a temperatura wyniesie maksymalnie do ok. 25 st. C. - Dopiero w piątek wieczorem na krańcach południowych kraju i nad morzem może padać słaby deszcz - powiedziała Śmigrocka.

Sobota i niedziela również będą ciepłe. W sobotę temperatura wyniesie powyżej 20 st. C, a w całym kraju możliwe są opady deszczu. Po 3 maja szykuje się jednak załamanie pogody.

Pogoda długoterminowa. Zmiana nadejdzie po 3 maja

Już tego dnia mogą dotrzeć do nas fronty atmosferyczne z opadami i burzami w wielu miejscach. Najgorzej ma być na południu i zachodzie Polski. Reklama

Do kraju ma napłynąć chłodniejsze powietrze z północy i południa. W niedzielę temperatura wyraźnie spadnie - nawet do 10 stopni Celsjusza w porównaniu do początku majówki. - W niedzielę wystąpią stopniowe ochłodzenia, a na zachodzie kraju temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza - podkreśla synoptyczka IMGW.

Temperatura może stopniowo się obniżać, by w niedzielę po ciepłym tygodniu osiągnąć maksymalne wartości nieprzekraczające 16 stopni Celsjusza.

Należy pamiętać, że są to prognozy, które są stale aktualizowane. Niewykluczone, że w kolejnych projekcjach mogą jeszcze pojawić się inne wartości. Dlatego też warto stale śledzić aktualne prognozy pogody .

