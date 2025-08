Hołownia odwołał spotkanie z Dudą w ostatniej chwili. Prezydent reaguje

W skrócie Prezydent Andrzej Duda skomentował zamieszanie wokół spotkania, które miał odbyć z marszałkiem Szymonem Hołownią.

Duda krytycznie przy tym ocenił powołanie Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, wskazując na radykalizację działań w resorcie.

Prezydent odniósł się również do relacji pomiędzy PiS i Konfederacją oraz ostatnich słów Jarosława Kaczyńskiego pod adresem szefa MSZ i jego żony.

- Marszałek zwrócił się do mnie, że byłoby dobrze spotkać się jeszcze przed zaprzysiężeniem (...) Wtedy wstępnie ustaliliśmy, że się spotkamy - mówił prezydent Andrzej Duda.

- Propozycja wyszła tak naprawdę od pana marszałka, nie ode mnie. Natomiast później był słynny wywiad pana marszałka, który faktycznie spowodował, że w moim przekonaniu spotkanie nie tylko stało się potrzebne, ale konieczne, bo chciałem z nim o tym pomówić - podkreślił w "Gościu Wydarzeń".

Zamieszanie ws. spotkania Dudy z Hołownią. "Rozumiem, że jest w trudnej sytuacji"

Na pytanie o to, czy to Szymon Hołownia zrezygnował ze spotkania, Andrzej Duda stwierdził: "tak to rozumiem". - Zaproszenie było jasno sformułowane. Pan marszałek osobiście ze mną rozmawiał, więc chyba rozumie, że dostał zaproszenie - dodał prezydent.

- Widzieliśmy, co się działo w ostatnim czasie, w ostatnich dniach. Problemy, które miał pan marszałek po tym udzielonym wywiadzie, kiedy powiedział o zamachu stanu, potem się z tego wycofywał. Rozumiem, że jest w sytuacji trudnej względem swoich politycznych sojuszników - zasugerował w rozmowie z Polsat News.

- Fakty są takie, że do spotkania nie doszło, mimo że ja byłem gotowy, byłem przekonany, że pan marszałek dotrze do mnie dzisiaj przed południem, więc pytałem, czy byłyby możliwe inne godziny. Okazało się, że spotkania nie będzie - stwierdził, odnosząc się do tego, czy wizyta Szymona Hołowni mogłaby mu zaszkodzić.

Andrzej Duda stanowczo o Waldemarze Żurku. "Ewidentna radykalizacja"

W dalszej części rozmowy Bogdan Rymanowski pytał głowę państwa o nowego szefa resortu sprawiedliwości. - Nie mam wątpliwości, że powołanie byłego sędziego Żurka na ministra sprawiedliwości jest ewidentną radykalizacją - powiedział.

- Jego poglądy są powszechnie znane, bardzo radykalne. To, co robi w tej chwili, próba prześladowania sędziów powoływanych przez ostatnie 10 lat. To jest ewidentny tego przejaw - podkreślił.

Prezydent odniósł się przy tym do niedawnych słów ministra Waldemara Żurka w sprawie przywracania praworządności.

- To jest wstyd po prostu, że ktoś, kto ma niby wykształcenie prawnicze, w dodatku przez lata należał do stanu sędziowskiego, opowiada takie bzdury. Doskonale wie o tym, że o jakiejkolwiek niezgodności z konstytucją można tylko wtedy mówić, kiedy Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, kiedy coś jest niezgodne z konstytucją - powiedział.

- Jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć, że po prostu, także jako prawnik w tym momencie, pan minister Żurek miesza politykę z wiedzą prawniczą - podkreślił.

Z kolei w kwestii potencjalnych przyspieszonych wyborów w Polsce Duda stwierdził, że "to wszystko zależy od tego, jak będzie przebiegała dalsza sytuacja".

- Mogę powiedzieć tylko tyle, uważam, że jeżeli premier Tusk myśli (...), że radykalizacja działań i to, że będzie ściganie karne, że będą ostre działania - tak jak teraz, te podejmowane względem sędziów przez ministra Żurka - to jest to, czego oczekują naprawdę wyborcy, to jest w głębokim błędzie - zaznaczył.

Relacje PiS i Konfederacji. Andrzej Duda: Wiele punktów wspólnych

Następnie prezydent został zapytany o relacje między PiS a Konfederacją. - Oczywiście polityka jest polityką, ale uważam, że pomiędzy PiS i Konfederacją jest wiele punktów wspólnych - stwierdził Duda.

- Myślę, że jeżeli popatrzeć na ugrupowania polskiej sceny politycznej w tej chwili, to są to te ugrupowania, które należą do jakiegoś wielkiego, szerokiego obozu konserwatywnego. Nazwijmy go tak umownie - dodał.

- Konfederacja jest Konfederacją, więc jest wielu polityków w Konfederacji, którzy są znacznie bardziej radykalni, niż politycy PiS w wielu kwestiach, czy wręcz sam Jarosław Kaczyński - wyjaśnił. Dodał jednocześnie, że w kwestii przejścia na emeryturę, jest jeszcze za wcześnie.

- Jeżeli będzie zapotrzebowanie na to, żebym pełnił służbę publiczną (...) to będę gotów takie obowiązki podjąć w zakresie, w którym nie będzie to w żaden sposób w kolizji ze statusem byłego prezydenta - dodał.

Poruszony został również wątek słów, które pod adresem szefa MSZ Radosława Sikorskiego i jego żony powiedział Jarosław Kaczyński. Jak stwierdził szef MSZ, takie słowa to "puszczanie oka w stronę antysemitów".

- Pan Kaczyński absolutnie nie może być o coś takiego posądzony z bardzo prostej przyczyny. Znałem doskonale i współpracowałem z jego bratem prezydentem Lechem Kaczyński, który relacje polsko-żydowskie, szacunek dla nacji, narodu wybranego miał bardzo głęboko wpisany w swój osobisty pogląd na otaczający go świat - stwierdził Duda.

- Nie sądzę w związku z tym - bo to jest też zawsze kwestia wychowania - żeby pan prezes Jarosław Kaczyński miał odmienne poglądy na ten temat. Natomiast pamiętajmy o tym, kim jest pani Anne Applebaum - zaznaczył.

- Jest znaną dziennikarką, osobą w zasadzie publiczną i wielokrotnie w sposób bardzo radykalny wypowiadała się na temat sytuacji w Polsce, rządów Zjednoczonej Prawicy, samego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Myślę, że raczej to miał na myśli prezes Jarosław Kaczyński - podsumował Duda.

Ostatnie dni prezydentury Andrzeja Dudy. Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

Andrzej Duda będzie pełnił urząd głowy państwa do środy, ponieważ tego dnia dojdzie do zaprzysiężenia nowego prezydenta, którym oficjalnie zostanie Karol Nawrocki. Uroczystość odbędzie się w trakcie Zgromadzenia Narodowego.

Polityk złoży wówczas uroczystą przysięgę przed obiema izbami parlamentu. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10 w sali posiedzeń Sejmu.

Choć złożenie przysięgi prezydenckiej stanowi centralny punkt tego dnia, warto zaznaczyć, że cała uroczystość będzie miała znacznie szerszy charakter. W programie przewidziano również inne ważne wydarzenia, które nadadzą tej dacie szczególną rangę.

To między innymi: msza święta w intencji Ojczyzny oraz Prezydenta RP, uroczystość ustanowienia Karola Nawrockiego Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski oraz przejęcie przez polityka zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.

