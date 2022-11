Koniec dopłat do gazu. Na wniosek masz tylko kilka dni. Potem pieniądze przepadną

Dodatek do gazu to temat, który od dawna elektryzuje Polaków. Rządowe dofinansowanie do ogrzewania umożliwia złapanie oddechu w dobie rekordowej inflacji, wysokich rachunków i podwyżek cen produktów.



Rząd niedługo planuje wdrożyć kolejny plan wsparcia w ramach dopłat do gazu ziemnego, przy których brane pod uwagę najprawdopodobniej będzie również kryteriom dochodowe.

Dopłaty do gazu na nowych zasadach? Obowiązywać ma kryterium dochodowe

Premier Mateusz Morawiecki osobiście poinformował o planach rządu odnośnie zamrożenia taryf na gaz w przyszłym roku. - Chcemy dla wszystkich mieszkańców zamrozić ceny gazu na poziomie podobnym do tego, który był w tym roku - zdradził, wypowiadając się podczas konferencji prasowej.

Reklama

Dodał jednak od razu, że dopłaty do gazu najprawdopodobniej przyznawane będą w oparciu o kryterium dochodowe, które obecnie jest już stosowane w ramach wielu innych programów. To zaś oznaczałoby, że na dopłatach do gazu ziemnego najwięcej zyskają najbiedniejsi.

Mateusz Morawiecki przyznał, że do takiego rozwiązania polityków skłania szereg argumentów. - Ono dobrze działa i nie wiąże się z biurokracją, a jednocześnie jest sprawiedliwe - wyjaśnił.



Nie poznaliśmy jednak jeszcze wszystkich konkretów, jak nowy system dopłat do gazu miałby funkcjonować. Decyzje spodziewane są w ciągu kilku dni.



Dopłaty do gazu LPG. Na złożenie wniosku zostało kilka dni

Zasady dofinansowania do gazu 2023 polski rząd przekaże wkrótce. Polscy obywatele wciąż mogą jednak ubiegać się o inne świadczenie, w ramach którego Polakom niezależnie od uzyskiwanych dochodów, przysługuje jednorazowa dopłata w wysokości 500 złotych.

Chodzi o wniosek o dopłaty do gazu LPG, który jednak można składać jeszcze tylko przez kilka dni. Ostateczny termin upływa wraz z końcem listopada.

Zdjęcie Termin składania wniosków o dopłaty do gazu LPG upływa za kilka dni / 123RF/PICSEL

Komu przysługuje dopłata do gazu LPG? Te warunki musisz spełnić

O dopłatę do gazu LPG ubiegać mogą się gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany gazem LPG. Fakt ten musiał zostać jednak odnotowany w centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 roku.

Ten dodatek do gazu przysługuje osobom fizycznym, które:

samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe jednoosobowe,

prowadzą gospodarstwo domowe wieloosobowe wraz z osobą spokrewnioną lub niespokrewnioną, z którą pozostają faktycznym związku.

Gdzie złożyć wniosek o dopłatę do gazu LPG? Nie musisz wychodzić z domu!

Wzór wniosku o dopłatę na gaz LPG został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument można pobrać między innymi ze strony resortu. Wniosek trzeba dostarczyć do urzędu miasta lub gminy osobiście, pocztą lub online - przez e-PUAP . Ustawa określa, że gminy mają miesiąc na rozpatrzenie wniosków i wypłatę pieniędzy.

Czytaj również:

Zostanie kilka dni. Złóż wniosek, bo dodatek węglowy przepadnie

Zobacz także: