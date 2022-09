Ogrzewasz dom gazem? Można już składać wnioski o dodatki. Dla kogo wyższe dopłaty?

Na jakich warunkach przyznawane są dopłaty do gazu LPG i jakich formalności trzeba dopełnić, aby móc z nich skorzystać?

Podajemy wszystkie najważniejsze szczegóły i przypominamy, kto może ubiegać się o dofinansowanie do ogrzewania gazem w ramach dodatku osłonowego, będącego częścią rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Dopłata do gazu LPG może zostać przyznany na każde gospodarstwo domowe pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania jest tam kocioł gazowy zasilany skroplonym gazel LPG.

Co jednak ważne, fakt ten musiał zostać odnotowany w centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Później o świadczenie mają prawo ubiegać się tylko ci Polacy, którzy dokonali wpisu po raz pierwszy.

Dodatek do gazu przysługuje:

Osobom fizycznym, które samodzielnie prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Osobom fizycznym i osobom z nimi spokrewnionymi albo niespokrewnionymi (pozostającym w faktycznym związku), które wspólnie prowadzą wieloosobowe gospodarstwo domowe i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Trzeba również pamiętać, że dodatek do gazu przysługuje jedynie na odrębne numery mieszkalne, a to oznacza, że dwie rodziny, które mieszkają pod tym samym adresem, nie mogą otrzymać świadczenia. Lokale mieszkalne muszą zostać wyodrębnione niezależnie od tego, czy dopłata do gazu LPG dotyczy:

indywidualnych domów,

mieszkań w budynkach wielolokalowych

lokali korzystających z miejscowych sieci ciepłowniczych

Dodatek do skroplonego gazu LPG to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 złotych, które jest wypłacane niezależnie od progów dochodowych i nie podlega podatkowi dochodowemu. Ponadto, w ramach dodatku energetycznego przysługuje również 1000 złotych dofinansowania na drewno kawałkowe, 2000 zł na olej opałowy i 3000 zł na pellet.

Jeśli natomiast chodzi o dotacje od rządu w ramach dodatku osłonowego, to przysługuje on:

prowadzącym gospodarstwo jednoosobowe, jeśli miesięczne ich dochody nie przekraczają 2100 złotych,

zamieszkującym gospodarstwa wieloosobowe, o ile wysokość miesięcznych dochodów na osobę nie przekracza 1500 złotych.

W przypadku osób o wyższych dochodach kwota będzie pomniejszana w ramach zasady "złotówka za złotówkę", ale musi być to minimum 20 złotych.

Na dodatku do gazu w ramach dodatku osłonowego najwięcej zyskają duże rodziny sześcio lub więcej osobowe. Wynika to z faktu, iż rządowe wsparcie w 2022 roku wynosi odpowiednio:

400 złotych dla gospodarstw jednoosobowych

600 złotych dla gospodarstw dwu lub trzyosobowych

850 złotych dla gospodarstw cztero lub pięcioosobowych

1150 złotych dla gospodarstw sześcioosobowych lub więcej.

Wniosek o dodatek do gazu można składać już od 21 września. Dokumenty w ramach świadczenia zaczęły napływać do urzędów dokładnie dzień po tym, jak we wtorek 20 września rozporządzenie ze wzorem dokumentów pojawiło się w Dzienniku Ustaw.

Polacy najwyraźniej chcą dopełnić formalności jak najszybciej i dobrze, bo termin składania wniosków o dodatek do gazu LPG mija z dniem 30 listopada.

Zdjęcie Warto pospieszyć się ze składaniem wniosków o dofinansowanie do gazu / 123RF/PICSEL

Samorząd, którzy otrzyma wniosek o dodatek do gazu, będzie miał miesiąc na jego rozpatrzenie.

Oficjalny wzór wniosku o dodatek energetyczny, w tym dodatek do gazu LPG przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska można pobrać tutaj .

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do urzędu gminy właściwej ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Niekoniecznie trzeba to jednak zrobić osobiście, ponieważ można je również wysłać pocztą lub złożyć wniosek elektroniczny w ePUAP .

Samorząd po otrzymaniu wniosku o dodatek gazowy, będzie miał obowiązek rozpatrzyć go w ciągu miesiąca.

Nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy ze strony GOV można pobrać natomiast tutaj i trzeba pamiętać, że dokument ten musi zostać dostarczony do urzędu najpóźniej z dniem 31 października 2022.

