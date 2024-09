Wpis odnosi się do doniesień Onetu ws. CBA, które miało nie udostępnić komisji sejmowej materiałów operacyjnych, dotyczących osób inwigilowanych z wykorzystaniem Pegasusa. Jak podaje portal, materiały zostały przekazane tylko do prokuratora Józefa Gacka, który bada inwigilację izraelskim systemem, ale do wyłącznej dyspozycji prokuratury. Oznacza to, że komisja nie może ich dostać.