Kolejny zwrot w sprawie milionów dla PiS. Domański skierował pismo

"Dziś skierowałem kolejne pismo do PKW. Oczekuję na udzielenie wyjaśnień dotyczących wewnętrznie sprzecznej Uchwały, stosownie do wniosku z 8 stycznia 2024 roku" - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Chodzi o uchwałę dotyczącą wypłaty milionów dla PiS. Partia wciąż czeka na pieniądze w tle sporu o to, czy zgodnie z prawem finansowała swoją kampanię w 2023 r.