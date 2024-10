GIS poinformował, że Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła badania, z których wynika, iż na produkcie stwierdzono "migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych ".

"Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności" - ostrzega sanepid.

Aminy aromatyczne w przyborach kuchennych. Komunikat GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wskazał, że ostrzeżenie dotyczy zestawu sześciu przyborów kuchennych chińskiej firmy Vergionic. Kod produktu to ART.5001 ; kod kreskowy to natomiast 5904238413111 .

GIS przekazał, że polski dystrybutor " zobowiązał się do wycofania przedmiotowego produktu z rynku oraz do poinformowania swoich odbiorców". Zapewnił również, iż organy państwowe stale monitorują proces wycofywania zestawu ze sprzedaży.

W komunikacie podkreślono, by wszyscy konsumenci, którzy posiadają ten sprzęt, pod żadnym pozorem nie używali go do kontaktu z żywnością.