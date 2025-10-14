O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza miał pędzić samochodem 200 km/h, za co został zatrzymany przez policję na drodze ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku.

Jak ustaliła rozgłośnia, mundurowi wystawili politykowi mandat w wysokości 2,5 tys. zł, jednak Mejza odmówił jego przyjęcia i - jak czytamy - zasłaniał się immunitetem poselskim.

Media: Mejza dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Kierwiński zapowiada

- W poniedziałek na drodze S3 w okolicy Polkowic zatrzymany został 34-letni kierowca, który przekroczył prędkość. Odbywała się tam kontrola drogowa. Mężczyzna nie przyjął mandatu, tłumacząc się immunitetem - przekazała Interii st. asp. Aleksandra Pieprzycka z działu prasowego Policji Dolnośląskiej.

Na medialne doniesienia zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem…. posłem PiS" - napisał w mediach społecznościowych.

"Nie odpuścimy. Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd" - dodał Kierwiński.

Głos w sprawie zabrała także rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Jak poinformowała w rozmowie z dziennikarzami, "otrzymali informację, że w poniedziałek na trasie S3 w okolicach Polkowic jeden z posłów, jadąc pojazdem przekroczył prędkość".

- (Poseł - red.) został zatrzymany przez policję, która oczywiście chciała go ukarać mandatem w wysokości 2,5 tys. zł. Poseł zasłonił się immunitetem i odmówił przyjęcia mandatu - mówiła Gałecka, potwierdzając medialne doniesienia.

Rzeczniczka MSWiA dodała, że "prawo obowiązuje wszystkich, w tym posłów". - To, co może teraz zrobić policja, to wystąpić do marszałka Sejmu, za pośrednictwem prokuratora generalnego, o uchylenie immunitetu i ukaranie posła za przekroczenie prędkości - wyjaśniła.

Wkrótce więcej informacji

Przemówienie Trumpa przerwane. Dwaj politycy musieli zostać wyprowadzeni z Knesetu ASSOCIATED PRESS INTERIA.PL