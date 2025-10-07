Najwyższa kara dla Łukasza Mejzy. "Bardzo wulgarnie się odnosił"

Sejmowa komisja etyki ukarała posła PiS Łukasza Mejzę naganą za zachowanie wobec senatora Wadima Tyszkiewicza w restauracji w Nowym Domu Poselskim. O ukaranie Mejzy za zdarzenia z wiosny wystąpiła marszałek Senatu. Opozycyjny polityk nie odniósł się do decyzji komisji sejmowej.

Poseł Łukasz Mejza został ukarany przez sejmową komisję etyki
Poseł Łukasz Mejza został ukarany przez sejmową komisję etyki Andrzej IwanczukReporter

  • Sejmowa komisja etyki nałożyła naganę na posła PiS Łukasza Mejzę za niestosowne zachowanie wobec senatora Wadima Tyszkiewicza i jego żony w restauracji sejmowej.
  • Wniosek o ukaranie złożyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
  • Mejza nie pojawił się na posiedzeniu komisji, by złożyć wyjaśnienia.
O ukaraniu Łukasza Mejzy poinformowała we wtorek posłanka komisji Ewa Schädler (Polska 2050). Chodzi o incydent z udziałem posła PiS w kwietniu, w restauracji na terenie Nowego Domu Poselskiego.

Schädler powiedziała, że poseł Mejza - ze swoim dzieckiem na ręku - spotkał przy szwedzkim stole senatora Tyszkiewicza z małżonką. - Bardzo wulgarnie odnosił się pan poseł (Mejza) zarówno do pana senatora, jak i do jego małżonki - wyjaśniła Schädler.

Nie chciała szczegółowo przytoczyć słów Mejzy, ale wskazała, że były to określenia m.in. z pogranicza ageizmu i seksizmu. - Ukaraliśmy posła Mejzę najwyższą karą, czyli naganą za jego zachowanie w restauracji sejmowej względem senatora Wadima Tyszkiewicza i jego małżonki - przekazała.

Komisja etyki ukarała polityka PiS. Poseł Łukasz Mejza z naganą

Schädler dodała, że z wnioskiem o ukaranie posła PiS wystąpiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zaznaczyła, iż Mejza nie stawił się na komisji etyki, chociaż dwukrotnie miał szansę wyjaśnić swoje zachowanie.

Poseł nie skomentował jeszcze decyzji komisji sejmowej. Zgodnie z regulaminem Sejmu komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany.

Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary. Do zakresu działania komisji etyki należy m.in. rozpatrywanie spraw posłów, "którzy zachowują się w sposób nie odpowiadający godności" pełnionego przez ich mandatu.

