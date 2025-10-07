W skrócie Sejmowa komisja etyki nałożyła naganę na posła PiS Łukasza Mejzę za niestosowne zachowanie wobec senatora Wadima Tyszkiewicza i jego żony w restauracji sejmowej.

Wniosek o ukaranie złożyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Mejza nie pojawił się na posiedzeniu komisji, by złożyć wyjaśnienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O ukaraniu Łukasza Mejzy poinformowała we wtorek posłanka komisji Ewa Schädler (Polska 2050). Chodzi o incydent z udziałem posła PiS w kwietniu, w restauracji na terenie Nowego Domu Poselskiego.

Schädler powiedziała, że poseł Mejza - ze swoim dzieckiem na ręku - spotkał przy szwedzkim stole senatora Tyszkiewicza z małżonką. - Bardzo wulgarnie odnosił się pan poseł (Mejza) zarówno do pana senatora, jak i do jego małżonki - wyjaśniła Schädler.

Nie chciała szczegółowo przytoczyć słów Mejzy, ale wskazała, że były to określenia m.in. z pogranicza ageizmu i seksizmu. - Ukaraliśmy posła Mejzę najwyższą karą, czyli naganą za jego zachowanie w restauracji sejmowej względem senatora Wadima Tyszkiewicza i jego małżonki - przekazała.

Komisja etyki ukarała polityka PiS. Poseł Łukasz Mejza z naganą

Schädler dodała, że z wnioskiem o ukaranie posła PiS wystąpiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zaznaczyła, iż Mejza nie stawił się na komisji etyki, chociaż dwukrotnie miał szansę wyjaśnić swoje zachowanie.

Poseł nie skomentował jeszcze decyzji komisji sejmowej. Zgodnie z regulaminem Sejmu komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany.

Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary. Do zakresu działania komisji etyki należy m.in. rozpatrywanie spraw posłów, "którzy zachowują się w sposób nie odpowiadający godności" pełnionego przez ich mandatu.

W listopadzie zmiana marszałka Sejmu Polsat News Polsat News