Sikorski odpowiada ws. wizyty prezydenta. "Skorumpowani klienci Putina"

Agata Sucharska

Szef MSZ Radosław Sikorski ostro odniósł się do słów szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, które padły w programie "Graffiti". Określił on jego interpretację oczekiwań rządu wobec prezydenta jako "bzdurę". To kolejna odsłona sporu wokół wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech.

Po prawej Radosław Sikorski, po lewej Marcin Przydacz.
Radosław Sikorski odpowiada na słowa Marcina Przydacza

  • Radosław Sikorski skrytykował interpretację Marcina Przydacza dotyczącą oczekiwań rządu wobec prezydenta w kontekście polityki zagranicznej.
  • Po wizycie Karola Nawrockiego na Węgrzech pojawiły się zarzuty wobec prezydenta o wsparcie premiera Orbana.
  • Marcin Przydacz stwierdził, że w jego ocenie to rząd otwarcie popiera jednego z kandydatów na Węgrzech, a wizyta Nawrockiego nie była wyrazem przedwyborczego poparcia.
Radosław Sikorski napisał, że "oczekiwaniem MSZ jest nieingerowanie prezydenta RP w wybory w innych krajach na rzecz skorumpowanych klientów Putina", odnosząc się do wcześniejszych słów Marcina Przydacza w programie "Graffiti" w Polsat News.

W wywiadzie Przydacz podkreślał, że relacje Polski z Węgrami nie powinny być zrywane, mimo różnic w podejściu do Rosji. - Rozumiem, że oczekiwaniem obozu liberalnego w Polsce byłoby kompletnie zerwać jakiekolwiek relacje z Węgrami (...). W temacie rosyjskim - jasno, twardo. W innych tematach - trzeba szukać pola do współpracy - mówił.

Przypomnijmy, że po poniedziałkowej wizycie Karola Nawrockiego na Węgrzech rząd zarzuca prezydentowi, że ten wsparł Orbana, który w kampanii nie stroni od krytycznej wobec Kijowa retoryki, a w środę poinformował o wstrzymaniu dostaw gazu do Ukrainy.

Przydacz w innych fragmentach wywiadu odniósł się też do podniesionego przez Sikorskiego zarzutu o ingerowanie w wybory. Według sekretarza stanu to rząd otwarcie popiera jednego z kandydatów, co ma być krótkowzroczne.

- Pan Donald Tusk bardzo mocno zaingerował w wyborach na Węgrzech, wskazując jednego, konkretnego kandydata. A jeśli ten kandydat przegra? To jak będzie chciał układać relacje na przyszłość? - pytał w "Graffiti" szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Polityk stwierdził, że wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech nie była wyrazem przedwyborczego poparcia dla Fidesz. - Prezydent Nawrocki słowem nie zająknął się o temacie wyborczym - powiedział polityk.

- To raczej Sikorski i Tusk mają problem, bo tak mocno opowiadają się po jednej stronie barykady, że z drugą nie potrafią ułożyć relacji. Tak samo z Amerykanami. Tak bardzo krytykowali Trumpa i chwalili obóz demokratyczny, że dziś nie mają wejścia do Białego Domu - podsumował.

"Wydarzenia": Zadłużone szpitale do likwidacji? Jest nowy pomysł na ratowanie placówekPolsat News

