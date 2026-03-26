W skrócie Pentagon rozważa przekierowanie broni przeznaczonej dla Ukrainy na Bliski Wschód, aby uzupełnić zapasy amerykańskiej armii.

Niektóre państwa europejskie wyrażają obawy, że szybkie zużycie amunicji przez USA może opóźnić dostawy sprzętu wojskowego dla Kijowa.

Pentagon powiadomił Kongres o zamiarze przeznaczenia około 750 milionów dolarów z funduszy przekazanych przez państwa NATO w ramach programu PURL na uzupełnienie własnych zapasów broni.

Broń, która mogłaby zostać przekierowana z Ukrainy na Bliski Wschód, obejmuje między innymi najnowocześniejsze pociski przechwytujące obrony powietrznej, zamówione w ramach uruchomionego w zeszłym roku programu PURL - podały trzy osoby zaznajomione ze sprawą.

Mechanizm ten umożliwia sojusznikom finansowanie zakupu dla Ukrainy broni i amunicji pochodzących z amerykańskich rezerw.

Wojna w Iranie. Media: Sprzęt dla Ukrainy może zostać wysłany na Bliski Wschód

Decyzja o przekierowaniu sprzętu przeznaczonego dla ukraińskich żołnierzy na Bliski Wschód wskazywałaby konieczność pójścia na kompromis w trwającej od niemal miesiąca wojnie, w trakcie której USA uderzyły w ponad 10 tys. celów.

Rzecznik Pentagonu zapewnił w oświadczeniu, że Departament Wojny "dopilnuje, aby siły zbrojne USA oraz siły sojuszników i partnerów miały wszystko, czego potrzebują do walki i zwycięstwa". Dopytywany o szczegóły, odmówił komentarza.

Głos w sprawie zabrała również ambasadorka Ukrainy w USA Olga Stefaniszyna, która poinformowała, że Kijów na bieżąco informuje państwa sojusznicze o swoich potrzebach. Podkreśliła jednocześnie, że napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest "okresem znacznej niepewności".

"Wszelkie zakłócenia na początku niedawnych operacji na Bliskim Wschodzie zostały złagodzone" - przekazała.

Amerykańska broń dla Ukrainy. Szef NATO zabrał głos

Niezbędny sprzęt wojskowy jest nadal dostarczany Ukrainie w ramach programu finansującego dostawy amerykańskiej broni dla Kijowa - poinformował w czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

- Oprócz tego Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie również dane wywiadowcze - powiedział Rutte dziennikarzom w Brukseli.

Europa obawia się opóźnień dostaw dla Ukrainy. "Amunicja pali im się w rękach"

Od początku drugiej prezydentury Donalda Trumpa inicjatywę w finansowaniu ukraińskiej armii przejęli europejscy sponsorzy. W ramach PURL państwa NATO przekazały na wsparcie wojskowe dla Ukrainy wysokiej klasy amunicję i amerykańskie pociski przechwytujące obrony powietrznej warte kilka miliardów dolarów.

Dwaj anonimowi europejscy dyplomaci obawiają się, że tempo działań na Bliskim Wschodzie i zużycie przez Waszyngton posiadanych zapasów amunicji może opóźnić realizację zamówień dla Ukrainy.

- Amunicja dosłownie pali im się w rękach, powstaje więc pytanie, jak długo będą wywiązywać się z umowy - mówił jeden z dyplomatów.

USA uzupełniają zapasy broni. Pentagon poprosił o pomoc inne kraje

Jak zauważa "The Washington Post", Amerykanie na Bliskim Wschodzie potrzebują przede wszystkim najnowocześniejszych pocisków przechwytujących, w tym Patriotów oraz systemu THAAD. Sprzęt ten armia USA pozyskała z innych części świata, w tym z Europy i Azji Wschodniej, dla wzmocnienia swoich sił w regionie.

Wspomniane pociski to najbardziej pożądana broń dla Ukrainy, która nieprzerwanie odpiera rosyjskie ostrzały. Źródło Pentagonu przekazało "WP", że dostawy w ramach PURL prawdopodobnie będą kontynuowane, ale w przyszłych pakietach może zabraknąć sporej części obiecanego sprzętu.

- Trwa dyskusja nad tym, jak dużo dać Ukrainie. To rzeczywista debata - dodało kolejne źródło.

Jak donosi amerykański dziennik, administracja Donalda Trumpa opracowuje dla Kongresu wniosek o dodatkowy budżet obronny, który Departament Obrony miałby przeznaczyć między innymi na wojnę na Bliskim Wschodzie.

Ponadto, według dwóch przedstawicieli władz USA, Pentagon powiadomił w poniedziałek Kongres, że zamierza przeznaczyć około 750 milionów dolarów z funduszy przekazanych przez państwa NATO w ramach programu PURL na uzupełnienie własnych zapasów broni.

Źródło: "The Washington Post", Reuters

