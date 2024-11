Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda znów przyniesie gęste mgły

Według IMGW zagrożenie gęstą mgłą wróci w czwartek wieczorem . Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia zaczną obowiązywać od godziny 20:00 . Obejmą one następujące województwa:

Jak ostrzegają synoptycy, na tych terenach widzialność może wynosić poniżej 200 metrów . Alerty mają obowiązywać do godz. 9:00 w piątek .

Niebezpieczne warunki dla kierowców i pieszych

Mgły to jednak nie jest jedyne niebezpieczeństwo. Obecnie noce są bardzo chłodne, a miejscami wręcz mroźne. W nocy ze środy na czwartek w Kielcach było -3,9 st. C, a w Stuposianach nawet -8,4 st. C. W Tarnowie, Terespolu i Włodawie przygruntowe przymrozki wyniosły -7 stopni.