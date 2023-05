Wystarczy poświęcić jeden dzień urlopu, aby przedłużyć swój czerwcowy weekend do czterech dni. Zobacz, kiedy najlepiej zrobić sobie wolne.

Kiedy wypada Boże Ciało?

Boże Ciało jest świętem ruchomym, co oznacza, że w każdym roku wypada w nieco innym terminie. Obchodzimy je 60 dni po Wielkanocy, a jednocześnie 10 dni po święta Zesłaniu Ducha Świętego. Zwykle obchodzone jest w czwartek po święcie Trójcy Świętej.

W tym roku Boże Ciało wypada w czwartek 8 czerwca. To dzień ustawowo wolny od pracy i od szkoły. Niestety piątek po Bożym Ciele nie jest dniem wolnym. Aby przedłużyć swój czerwcowy długi weekend, warto wziąć tego dnia urlop.

Kiedy najlepiej jest wziąć urlop?

Aby zapewnić sobie czerwcowy długi weekend, warto wziąć urlop. Krótszy wariant długiego weekendu zakłada wykorzystanie tylko jednego dnia urlopu. Przez zapewnienie sobie wolnego piątku 9 czerwca nie będziemy musieli wracać myślami do pracy na ten jeden dzień. Nasz weekend potrwa cztery dni - od czwartku do niedzieli. To odpowiednio dużo czasu na szybki city break lub zwykły odpoczynek na działce.

Dłuższy wariant odpoczynku zakłada wzięcie czterech dni urlopu. Dzięki nim będziemy mogli cieszyć się wolnym przez dziewięć dni. Wystarczy, że zgłosimy urlop od poniedziałku 5 czerwca do piątku 9 czerwca.

To pozwoli nam na długi odpoczynek, a jednocześnie uchroni od nadmiernego wykorzystania wolnych dni z puli urlopowej.

Okazja na długi weekend nie tylko w czerwcu

Niektórym jeden długi weekend w okresie letnim pozostawi niedosyt. Na szczęście już w sierpniu pojawi się kolejna okazja na dłuższy odpoczynek.

Kiedy przypada kolejny długi weekend w 2023 roku?

Następna okazja na dłuższe wolne to Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego, która wypada we wtorek 15 sierpnia. To także dzień ustawowo wolny od pracy, który w krótszym wydaniu ponownie pozwoli na czterodniowy długi weekend kosztem tylko jednego dnia z puli urlopowej.

