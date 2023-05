Początek maja przyniósł ze sobą temperatury rzędu 20 stopni Celsjusza. Promienie słoneczne i ciepło zachęcają do rozpoczęcia uprawy sadzonek i wejścia pełną parą w sezon ogrodniczy. Warto jednak chwilę się wstrzymać. Powodem są zimni ogrodnicy i zimna Zośka.

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka to dwa określenia zjawisk klimatycznych, które regularnie na początku maja zachodzą na naszej szerokości geograficznej. Ciepły wyż ustępuje chłodnym powiewom arktycznego wiatru, przynoszącego ze sobą przymrozki. Na które dni przypada ten czas? Sprawdź jaka jest prognoza pogody na zimnych ogrodników i zimną Zośkę.

Zimna zośka i zimni ogrodnicy. Przymrozki przygruntowe w maju?

Ochłodzenie, niekiedy powodujące 10-stopniową różnicę w temperaturze z dnia na dzień, jest obserwowane od setek lat. Ludowe spostrzeżenia zostały potwierdzone przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z badaniami naukowców, rzeczywiście w Polsce jest chłodniej w terminie od 1 do 25 maja.

Kiedy są przymrozki? Najczęściej przymrozki wypadają w imieniny:

Pankracego ( 12 maja ),

), Serwacego ( 13 maja ),

), Bonifacego (14 maja).

To właśnie od tych imion pochodzi określenie "zimni ogrodnicy". Natomiast termin "zimna Zośka" odnosi się bezpośrednio do imienin Zofii, które przypadają na 15 maja. To właśnie we wspomniane dni najczęściej przychodzą przymrozki, groźne dla delikatnych wiosennych pędów roślin.

Jaka będzie pogoda w zimnych ogrodników? Prognoza IMGW

Zgodnie z prognozami IMGW temperatura w nocy w dniach od 12 do 15 maja nie powinna spaść poniżej 0 stopni.

Najzimniej będzie w piątek 12 maja na północnym-wschodzie kraju. W tym czasie w nocy, w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim temperatura ma spaść do około 4 stopni C.