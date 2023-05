Pogoda na piątek. Przymrozki, wiatr, potem nawet 20 stopni na plusie

Z kolei w piątek możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. W centrum i na południowym zachodzie kraju pogoda będzie najładniejsza, na wschodzie natomiast zachmurzenie będzie duże. Spodziewane tam są również przelotne opady deszczu .

Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną - będzie wynosić od 7 stopni Celsjusza nad morzem, przez 12-13 stopni w centrum do 20 na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr w przeważającej części kraju będzie słaby i umiarkowany, natomiast na Wybrzeżu trzeba będzie przygotować się na dość silny w porywach do 55 km/h.

A jak będzie dalej? "W nocy z piątku na sobotę (5/6 maja) temperatura powietrza na Suwalszczyźnie spadnie do wartości -3 st. C (przy gruncie do -6 st. C)" - przekazuje także IMGW na Twitterze.