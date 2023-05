Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek możemy spodziewać się ponad 20 stopni w niemal całym kraju.

Pogoda w Polsce. Rośnie temperatura i zagrożenie pożarowe

"Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, a do 21 stopni na zachodzie. Jedynie na Podhalu troszkę chłodniej. Tam ok. 14 stopni" - czytamy w najnowszej prognozie pogody .

Wysokie notowania słupków rtęci sprawiają, że wysycha ściółka oraz runo leśne, a co za tym idzie - rośnie zagrożenie pożarowe . I nie pomagają tu zimne wieczory oraz ranki. Co gorsza, swoje trzy grosze dokłada też człowiek. Z listy interwencji straży pożarnej w Polsce wynika jasno - zaczęło się wypalanie traw. A mamy dopiero połowę maja. I to dosyć chłodnego.

Według mapy opublikowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa poziom zagrożenia pożarowego w Polsce jest obecnie "średni". Najbezpieczniejsza sytuacja ma miejsce w części województwa zachodniopomorskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego. Tam zagrożenie pożarami określane jest jako "małe". To jednak dane na godzinę 9, gdy słupki rtęci w Polsce oscylują w okolicach 10 stopni powyżej zera.

Zagrożenie pożarowe w Polsce. Setki interwencji

Mimo tego w ostatnich godzinach straż pożarna w całej Polsce odebrała setki zgłoszeń o pożarach lasów. Do akcji ruszyli m.in. strażacy z OSP Kołczewo (woj. zachodniopomorskie), OSP Brynica (woj. wielkopolskie), czy też OSP Wiele w województwie pomorskim.

W Podlesiu (woj. łódzkie) w środę spłonęło 1,5 hektara poszycia leśnego. Z pożarem walczyło osiem jednostek straży. Działania trwały kilka godzin. "Jeżeli w ciągu najbliższych dni nie wystąpią opady deszczu, to zagrożenie pożarowe w lasach będzie wzrastać" - czytamy.

W Polsce w ostatnich godzinach płonęły też trawy. Po północy w czwartek strażacy z OSP Babiak zostali wezwani do miejscowości Mchowo.

Na miejscu interweniowały dwie jednostki gaśnicze. Pożar był bardzo niebezpieczny - ogień pojawił się w ciągu drogi wojewódzkiej numer 289.

Rośnie zagrożenie pożarowe. Ostrzeżenia IMGW

Uwagę na rosnące zagrożenie pożarowe zwraca także IMGW. W środę wydawano ostrzeżenia dla niemal całej Polski. "Znacząco wzrasta zagrożenie pożarowe lasów. Miejscami na północy Polski jest ono ekstremalnie wysokie! Już jedna iskra może doprowadzić do dużego pożaru" - czytamy w komunikacie.

Na grafice załączonej do wpisu na Twitterze widać, że północ kraju zaznaczona jest kolorem czerwonym, a miejscami wręcz fioletowym.