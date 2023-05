O ciągle wzrastających temperaturach zdołaliśmy się już przekonać w ciągu ostatnich lat, kiedy to na niemal każdym kroku doświadczaliśmy kolejnych rekordów ciepła. Spośród nich wymienić można 40 stopni Celsjusza odnotowane po raz pierwszy w Londynie czy 47 stopni, którego doświadczyli mieszkańcy Portugalii.

Prognoza pogody. Wzrost temperatur już w maju i czerwcu

W czerwcu rok temu najwyższe stopnie alarmu upałowego wprowadzano także we Włoszech , a niedługo później władze wprowadziły stan kryzysowy. Z kolei nie tak odległym przykładem są wyjątkowo wysokie wskazania z ubiegłego miesiąca w Hiszpanii.

Reklama

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Teraz powraca do nas El Nino, a wraz z nim wysyp temperaturowych rekordów. To właśnie w czasie jego występowania notowano najwięcej ciepłych miesięcy i lat, zatem to właśnie ich możemy oczekiwać w nadchodzącym lecie, ale nie tylko w nim.

Pogoda. El Nino zmierza do Europy. Wraz z nim fale upałów

Obecność El Nino można było odczuć już w kwietniu, kiedy to pojawiło się ono na środkowym i wschodnim Pacyfiku. Jednak dopiero w maju i czerwcu doświadczymy prawdziwego ciepła - wtedy bowiem zjawisko to będzie nasilać się najszybciej. Jego apogeum spodziewać się możemy natomiast na jesieni.

Według klimatologów nadchodzące fale upałów będą upałami o niespotykanej dotąd intensywności. Najpierw, latem, odczuwać je będą mieszkańcy półkuli północnej, jesienią natomiast doświadczy ich południowa część półkuli.

Rok 2023 ma zapisać się wśród najgorętszych - uważają brytyjscy klimatolodzy. Niestety, wraz z wysokimi temperaturami, musimy spodziewać się suszy. Za nimi idzie z kolei niebezpieczeństwo pożarów lasów czy nawet przypadków śmierci z powodu ekstremalnego ciepła. Nie ominą nas też anomalie pogodowe, spośród których wymienić należy wzmożone ulewy czy powodzie, które mogą okazać się katastrofalne w skutkach. Na razie nie wiadomo, jak długo utrzyma się El Nino.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store