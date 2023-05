Meteorolodzy są zgodni - tegoroczne lato nie będzie znacząco różniło się od tego sprzed roku. Większość wskaźników utrzymywać się będzie w normach. Jedynie końcówka wakacji może być niemiłym zaskoczeniem dla wczasowiczów. Jak sytuacja wyglądać będzie w poszczególnych miesiącach?

Pogoda na lato. Czerwiec i ciepły początek wakacji

Zdaniem ekspertów czerwiec będzie pozytywnym zaskoczeniem w pogodzie dla tych, którzy lubią wysokie temperatury. Będzie to miesiąc cieplejszy niż średnia z poprzednich lat.

Na termometrach zobaczymy wskaźniki przekraczające 25 st. C, a często nawet 30 st. C. W przypadku opadów mowa o prognozach utrzymujących się "w normie".

Zdjęcie Prognoza pogody na czerwiec 2023 / IMGW / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Prognoza pogody na czerwiec 2023 / IMGW / materiał zewnętrzny

Pogoda na lato 2023. Lipiec będzie "w normie"

Z kolei z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że lipiec w przypadku temperatury jak i sumy opadów również utrzymywany będzie we wskaźniku "w normie".

Patrząc na średnią z poprzednich lat możemy spodziewać się typowego polskiego lata. Zdarzą się dni gorące, wręcz upalne, jak i okresy bardziej pochmurne i zimne.

Zdjęcie Prognoza pogody na lipiec 2023 / IMGW / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Prognoza pogody na lipiec 2023 / IMGW / materiał zewnętrzny

Pogoda na lato 2023. Sierpień i upalny koniec lata

Najbardziej dynamicznym miesiącem lata, w kontekście pogody, będzie jednak sierpień. Z prognoz długoterminowych wynika, że średnia temperatura praktycznie w całym kraju będzie powyżej normy.

IMGW określa to jako "miesiąc ciepły", na termometrach zobaczymy często powyżej 30 st. C. Co warto podkreślić, sierpień będzie to także "miesiąc mokry". Zdaniem ekspertów powinniśmy się przygotować na ulewne deszcze i burze.

Zdjęcie Prognoza pogody na sierpień 2023 / IMGW / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Prognoza pogody na sierpień 2023 / IMGW / materiał zewnętrzny

Wrzesień. Spokojne zakończenie lata

A jak zakończy się okres letni w 2023 roku? Zdaniem synoptyków Instytutu Meteorlogii i Gospodarki Wodnej temperatura i suma opadów będą utrzymywały się "w normie".

Pogoda we wrześniu nie powinna nas zaskakiwać, a jedynie spokojnie wyprowadzać z najgorętszych tygodni w roku.

Zdjęcie Prognoza pogody na wrzesień 2023 / IMGW / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Prognoza pogody na wrzesień 2023 / IMGW / materiał zewnętrzny

W IMGW, tak samo jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy wieloletniej.

Do wyliczenia obecnej średniej miesięcznej pod uwagę brany jest okres pomiędzy 1991 a 2020 rokiem

