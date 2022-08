Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 ? Duża część uczniów nie chce poznać odpowiedzi. Najlepiej, gdyby wakacje trwały dużo dłużej. Niestety nie jest to możliwe. Powoli trzeba szykować się na powrót do szkoły. Na szczęście w ciągu roku szkolnego pojawia się niejedna okazja do dodatkowego wolnego. Sprawdźmy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny 2022/2023 oraz kiedy wypadają dni wolne od zajęć.

Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023?

Rok szkolny niezmiennie rozpocznie się 1 września. W tym roku wypada on w czwartek. Po ceremonii wielu uczniów zacznie zapewne odliczać do następnych wakacji. Niestety będą musieli odczekać swoje. Zakończenie roku szkolnego nastąpi w piątek, 23 czerwca. Na szczęście do czerwca czeka na uczniów kilka dni wolnych, które pozwolą im odpocząć od natłoku zajęć.

W ciągu roku szkolnego dni wolne występują w postaci ferii zimowych, przerw świątecznych oraz świąt ustawowo wolnych. Uczniowie niższych klas mają również dodatkowe dni wolne w terminie matur i egzaminu ósmoklasisty.

Rok szkolny 2022/2023. Kiedy ferie zimowe?

Między semestrami nauki uczniowie mogą odpocząć przez dwa tygodnie na zimowych feriach. W tym roku ferie zimowe podzielone będą na 4 różne terminy. Pierwsza tura ferii odbywać się będzie od 16 do 29 stycznia. W tym czasie odpoczywać będą uczniowie z województwa:

lubelskiego,

śląskiego,

łódzkiego,

pomorskiego,

podkarpackiego.

Następnie w terminie 23 stycznia-5 lutego nastąpi drugi termin ferii zimowych . Udadzą się na niego dzieci z Warmii, Mazur i Podlasia. W okresie 30 stycznia-12 lutego na ferie pójdą uczniowie z województwa:

wielkopolskiego,

świętokrzyskiego,

kujawsko-pomorskiego,

małopolskiego,

lubuskiego.

Ostatni termin zaplanowany jest w dniach 13-26 lutego i wtedy na wolne pójdą dzieci z województwa:

dolnośląskiego,

zachodniopomorskiego,

mazowieckiego,

opolskiego.

Rok szkolny 2022/2023. Kiedy egzaminy ósmoklasisty i egzaminy maturalne?

Egzamin maturalny oraz egzamin ósmoklasisty są powodem do radości uczniów z niższych klas. W końcu wtedy wypadają im dodatkowe dni wolne. W przypadku szkół podstawowych egzaminy zaplanowane są na 24-26 maja. W tym terminie uczniowie młodszych klas będą mogli skorzystać z dłuższego weekendu.

Inaczej jest w przypadku maturzystów. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie ogłosiła jeszcze terminu matur. Jest bardzo prawdopodobne, że odbędą się one dopiero 8-10 maja. Oznacza to, że uczniowie innych klas będą mogli skorzystać z długiego weekendu na majówkę oraz tydzień po niej. Uczniowie podchodzący do egzaminu już od 28 kwietnia zakończą oficjalnie edukację.

Rok szkolny 2022/2023. Dni ustawowo wolne od zajęć w pierwszym semestrze

W ciągu roku istnieje kilka świąt, które ustawowo są dniami wolnymi. Upewnijmy się, w jakie dni one wypadają oraz czy mamy szansę dzięki temu na dłuższe weekendy. Najbliższe święto będzie miało miejsce we wtorek, 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. Lepiej już zapowiada się 11 listopada, czyli Dzień Niepodległości. Wypada w piątek, dzięki czemu otrzymujemy dodatkowy jeden dzień wolny od zajęć.

W grudniu czeka na nas zimowa przerwa świąteczna . Wigilia wypada w tym roku w sobotę, więc nie zaczniemy wolnego z wyprzedzeniem. Jest to jednak pierwszy termin, kiedy przez dłuższy czas możemy odpocząć od szkoły. Przerwa zimowa trwać będzie w dniach 23-31 grudnia. Nowy Rok wypada w niedzielę, więc do szkoły uczniowie udadzą się już 2 stycznia. Na szczęście nadchodzący tydzień będzie "krótszy", gdyż w piątek, 6 stycznia wypada Święto Trzech Króli.

Rok szkolny 2022/2023. Dni ustawowo wolne od zajęć w drugim semestrze

Drugi semestr roku szkolnego 2022/2023 posiada mniej świąt ustawowych niż w sezonie wrzesień-luty. Mimo tego nie można mówić o braku wolnego dla uczniów. Czekają na nich ferie zimowe, święta wielkanocne oraz majówka. Ze świąt ogólnych najbliżej będzie Wielkanoc, odbywająca się w tym roku 10 kwietnia. Uczniowie będą mieć więc wolne od Wielkiego Czwartku, 6 kwietnia aż do Poniedziałku Wielkanocnego, 11 kwietnia.

Kolejnym dłuższym wolnym jest majówka, czyli Święto Pracy oraz Święto Konstytucji 3 maja. W roku 2023 majówka wypada w poniedziałek, wtorek oraz środę. Oznacza to, że uczniowie będą mogli korzystać z dłuższego weekendu. Ostatnim świętem będzie Boże Ciało, obchodzone w czwartek, 8 czerwca.

