- Jeżeli to środowisko się nie opamięta i samo nie zrobi resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego bez prawa do stanu spoczynku - stwierdził prezydent i zaznaczył, że część środowiska sędziowskiego otwarcie "opowiada się po jednej ze stron sporu politycznego".