Kandyduje na Rzecznika Praw Dziecka. Zielone światło od komisji w Sejmie

Jak mówiła Monika Horna-Cieślak podczas posiedzenia, chciałaby, żeby jej wizja urzędu Rzecznika Praw Dziecka "mówiła przede wszystkim, że to urząd dzieci i młodzieży". - To nie jest urząd partii politycznych, to nie jest urząd światopoglądu jednego człowieka. To jest urząd, który ma być tubą dla dzieci i młodzieży - dodała.