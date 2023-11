Plan posiedzenia Sejmu budzi emocje. Na liście "lex Tusk", in vitro i komisje śledcze

"Lex Tusk", in vitro, wybór Rzecznika Praw Dziecka - to tylko cześć punktów rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się też sprawą powołania trzech komisji śledczych. Według harmonogramu będą debatować nad nimi dziewięć godzin.