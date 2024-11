Poseł Małecki był jedynym kandydatem na szefa płocko-ciechanowskiego okręgu PiS. Otrzymał on, jak przekazała PAP posłanka Wioletta Kulpa , zgodnie z wewnętrzną ordynacją, poparcie prezesa partii Jarosław Kaczyński , które w formie wniosku zostało skierowano do zebranych na zjeździe - wniosek ten został odczytany uczestnikom obrad.

Maciej Małecki nie został szefem okręgu PiS. Był jedynym kandydatem

- Zebranie członków całej struktury okręgu głosowało w ten sposób, że poseł nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Trudno to komentować. Tak zdecydowali uczestnicy zjazdu. To jest demokracja, jak zresztą powiedział to sam poseł Maciej Małecki - dodała posłanka Wioletta Kulpa.