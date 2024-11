PiS. Jacek Sasin szefem okręgu na Podlasiu

12 października w Przysusze odbył się kongres oraz posiedzenie Rady Politycznej PiS, podczas których doszło do połączenia z Suwerenną Polską. W efekcie połączenia do grona wiceprezesów PiS dołączyli liderzy SP - Zbigniew Ziobro oraz Patryk Jaki, do czasu powrotu do zdrowia Ziobry, który zmaga się z chorobą nowotworową, zastępuje go poseł Michał Wójcik.