Jarosław Kaczyński znów w trasie. Po przerwie trwającej od połowy lipca, prezes PiS ponownie ruszył w objazd po Polsce. 13 września pojawił się w podwarszawskim Pruszkowie.

- Skoncentruję się na sprawach, które sądzę dzisiaj najbardziej interesują nasze społeczeństwo, Polaków. Bo oczywiście, że Polska musi się rozwijać, musi mieć piękną przyszłość, ale w historii obok czasów spokojnych są też czasy niespokojne, obok dobrych czasów są czasy kryzysu. I my dzisiaj jesteśmy w takim kryzysie, mamy przecież za granicą wojnę, mamy ogólnoświatowy kryzys, kryzys, który wynika z covidu. Krótko mówiąc, jest tego bardzo dużo. I można postawić pytanie: Jak sobie z tym wszystkim rząd daje radę i jakie ma dylematy z tym związane? - zaczął swoje wystąpienie Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o dylematach

Jak zauważył, jeśli chodzi o kryzys, jest to w zasadzie jeden dylemat, "czy przyjąć walkę z kryzysem, a dokładnie walkę z inflacją jako (...) wyzwanie absolutnie pierwszorzędne i w związku z tym odrzucić inne względy, czy też postępować inaczej".

Kolejny dylemat - wskazywał - jest "związany z naszą relacją z Ukrainą, ale to jest relacja, która dziś ma charakter nieporównanie szerszy, bo to jest relacja przecież także z NATO, bo w ramach NATO pomagamy Ukrainie, z UE".

- To nas prowadzi do dylematu trzeciego, przed którym także dziś stoimy - otóż UE przechodzi też pewną ewolucję, tak ewolucja była przed kryzysem i wcale nie zwolniła w trakcie kryzysu - mówił Kaczyński. Jak dodał, tę ewolucję niektórzy określają tak: zamiast dotychczasowej Unii, czyli związku państw, "mamy już propozycję bardzo dookreśloną - państwo europejskie i to państwo pod bardzo też jasno wskazanym przywództwem niemieckim". - Kanclerz Scholz to powiedział bardzo wyraźnie - dodał Kaczyński.

"Liczne posunięcia", które mają łagodzić skutki inflacji

Prezes PiS mówiąc o rosnącej inflacji, zapytał: - Czy wobec tego zastosować tu metodę najprostszą i najskuteczniejszą - trzeba to jasno powiedzieć - walki z inflacją? To znaczy schłodzić gospodarkę, gwałtownie bezrobocie i zmniejszyć dochody społeczeństwa, wtedy inflacja szybko się cofa. Myśmy tę metodę całkowicie świadomie - co chcę podkreślić - odrzucili. Uznaliśmy, że trzeba działać innymi metodami, nieporównanie bardziej delikatnymi, które zachowają jednak dorobek, które uzyskaliśmy od 1989 roku, a szczególnie wciągu ostatnich siedmiu lat - podkreślił. Wskazał tu na programy takie jak dopłaty do surowców opałowych.

- Krótko mówiąc jest tutaj działanie i to działanie będzie trwało i będzie się rozwijało. Jutro bodajże, chyba się nie mylę, będzie o tym mówił premier Mateusz Morawiecki, ale ja mogę państwu powiedzieć choćby o jednej ważnej sprawie, a może nawet o dwóch, ta druga ma charakter bardziej moralny niż ekonomiczny.

- Otóż my podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby prąd dla każdej rodziny, gospodarstwa domowego, był po cenie stałej i to w gruncie rzeczy po dotychczasowej. Mimo ogromnego wzrostu kosztu paliw, tego wszystkiego, co tworzy energię, cena nie będzie zwiększana. A jeżeli ktoś zmniejszy zużycie poniżej 10 proc., to będzie miał dalszą ulgę, To oznacza brak zmian (w wysokości rachunków) dla mniej więcej 2/3 gospodarstw - dodał Kaczyński.

- A jeśli chodzi o tę zmianę o charakterze moralnym, chociaż też ma oczywiście aspekt ekonomiczny, w tym roku zabronimy osobom kierującym spółkami Skarbu Państwa brania premii - stwierdził Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że będą też "inne zabiegi", ale "tutaj nie chce wyręczać premiera Mateusza Morawieckiego". - Zaczekajmy do jutra, najdalej może to trwać dwa dni, bo jutro jest pierwszy dzień Sejmu, będą ważne uchwały podejmowane, w związku z tym musimy być może odłożyć tę jutrzejszą konferencję prasową, ale to będzie już decyzja premiera - powiedział prezes PiS.