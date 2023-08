Jeszcze więcej wojska na granicy z Białorusią. Szef MON zapowiada

Polityk podkreślił, decyzja ma związek z białoruskimi prowokacjami, do których dochodziło w ostatnim czasie. - Nie można bagatelizować naruszenia polskiej przestrzeni przez białoruskie śmigłowce ze względu na białoruskie podejście - mówił.

- To była kolejna prowokacja. Wszystko to, co dzieje się na Białorusi jest skoordynowane z działaniami Rosji. Można odnieść wrażenie, że część polityków opozycji grała w tym spektaklu Kremla - stwierdził Błaszczak.