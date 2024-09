Powódź. Zrobił zdjęcie wału. "Woda się przelewa"

- Wydaje się, że jest to miejsce, jako pierwsze zaczęło wpuszczać wodę z Nysy Kłodzkiej kilka dni temu - najpierw na Ptakowice, później Kantorowice, a ostatecznie dotknęła też Lewin. Sprawdziłem dziś całą długość wałów od Lewina Brzeskiego do Michałowa: wygląda na to, że tylko w tym miejscu w Ptakowicach nadal przelewa się woda. To stan na godzinę 11. W innych miejscach wały trzymają, a w wielu woda wraca przez wały w drugą stronę do Nysy Kłodzkiej - mówi Interii.