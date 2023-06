Jaś Kapela w sobotę zamieścił informację o pobiciu, a do wpisu dołączył zdjęcie swojej twarzy. Publicysta i uczestnik freakfightowych gal MMA stwierdził, że za atakiem stoi "obrońca papieża", który przed atakiem udawał, że chce zrobić wspólne zdjęcie.

"Co to jest za frajerstwo, żeby udawać, że chce się selfie, a jak człowiek odwróci się w inną stronę, to sprzedać gonga. W której encyklice Jan Paweł 2 do tego zachęcał? Ci Polscy katolicy to jakaś podstępna i niebezpieczna sekta" - napisał publicysta.