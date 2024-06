- Przesłuchaliśmy matkę i ojca dziecka i postawiliśmy zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego - informowała wczesnym piątkowym popołudniem Agnieszka Hornicka-Mielcarek z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Śmierć 19-dniowego Rafałka. Jest areszt dla rodziców dziecka

Śledczy zawnioskowali do sądu o tymczasowe aresztowanie obojga rodziców. Wymiar sprawiedliwości przychylił się do tej prośby.

Jak przekazała w serwisie społecznościowym sędzia Olimpia Barańska-Małuszek "sprawa nie jest jednoznaczna zarówno co do motywów, stopnia udziału podejrzanych, ani przebiegu zdarzenia". Tłumaczyła, że istnieje groźba matacwa, wobec tego zdecydowano o areszcie dla rodziców skatowanego 19-dniowego Rafałka. Podczas przesłuchania para nie przyznała się do winy i zanegowali stosowania przemocy.