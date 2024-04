Prezes Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył w konwencji samorządowej, której celem było wsparcie kandydata partii w drugiej turze wyborów prezydenckich. W trakcie swojego przemówienia Jarosław Kaczyński odniósł się do polityki europejskiej, która jego zdaniem, będzie miała ogromny wpływ na działalność samorządów.

Jako przykład polityk podał zaakceptowany kilka dni temu przez Parlament Europejski tzw. pakt migracyjny. Reklama

- Podniesiono rękę na nasze bezpieczeństwo. Z tego punktu widzenia te wybory samorządowe są naprawdę ważne. Parlament Europejski przy pełnym hipokryzji sprzeciwie pewnej części europosłów tej koalicji, ale przedtem (...) Tusk mógł to zawetować i nie zawetował. Chodzi o pakt odnoszący się do relokacji (nielegalnych migrantów - red.) - mówił.



- Tutaj rola samorządów może być naprawdę duża. Bo jeżeli przyjdzie do takiej sytuacji, w której będziemy mieli tych niechcianych gości w naszym kraju, to bardzo dużo będzie zależało, czy samorząd będzie chciał ich przyjąć, czy będzie miał odwagę nie chcieć ich przyjąć. To jest naprawdę bardzo ważne - dodał.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że jest przekonany, że realizacja zapisów proponowanych przez Brukselę będzie oznaczało przeniesienie do Polski sytuacji znanej z krajów skandynawskich.

- Jeśli ktoś nie wierzy, to przypomnę tą tragedię która zdarzyła się niedawno temu w Szwecji. Zamordowanie Polaka, który tam mieszkał, na oczach jego dziecka. Dziewięć lat temu mówiłem co się w Szwecji dzieje, wtedy zaatakowano mnie tu w kraju, ambasador Szwecji zgłaszał swoje sprzeciwy. Mówiłem prawdę i ta prawda przez dziewięć lat była nieustannie weryfikowana. Teraz jest zweryfikowana w sposób naprawdę okrutny, także w stosunku do nas do Polaków - przekonywał prezes PiS. Reklama

Jednocześnie dodając, że wybór na prezydenta bądź burmistrza kandydata sprzeciwiającego się tego typu rozwiązaniom będzie oznaczało, że "bardzo trudno będzie podważyć bezpieczeństwo mieszkańców" poprzez relokację migrantów.



Jarosław Kaczyński do mieszkańców Stalowej Woli: "Byliście jak stal"

W trakcie przemówienia prezes PiS pogratulował mieszkańcom Stalowej Woli wyników wyborów. Zdaniem polityka doprowadzenie do drugiej tury, w której udział weźmie Lucjusz Nadbereżny jest potwierdzeniem, że lokalni wyborcy "nie wystraszyli się" działań obecnego rządu.

- Przyjechałem tutaj, żeby podziękować. Podziękować tym wszystkim naszym rodakom, naszym obywatelom, którzy głosowali na PiS, którzy się nie ulękli, którzy się nie załamali (...) Porwaniami polityków oskarżonych niesłusznie i skazanych niesłusznie z Pałacu Prezydenckiego, tymi działaniami, które wobec nich podjęto, tymi torturami, tymi wszystkimi włamaniami, przejęciami siłą. To tworzyło taką atmosferę zastraszenia, wyście się nie przestraszyliście, byliście jak stal i dlatego dziękuję - podkreślił.

Jarosław Kaczyński przypomniał, że najważniejszą zasadą wszystkich działaczy Prawa i Sprawiedliwości jest zasada "nigdy i nigdzie" z Platformą Obywatelską. Reklama

- Tego nie możemy robić, nie możemy tej partii wspierać. I w walce z nią musimy pamiętać, że mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo argumentów. Te 100 dni czy tam dzisiaj przeszło 100 dni nam te argumenty dały - przekonywał.

Prezes PiS wzywa na "wielki marsz". 10 maja w Warszawie

Odnosząc się do tematu zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, prezes PiS zwrócił uwagę na potrzebę szczególnej mobilizacji elektoratu. Polityk zapowiedział także organizację "wielkiego marszu" w stolicy kraju.

- Musimy być aktywni. Muszę wezwać wszystkich państwa do udziału w wielkim marszu 10 maja tego roku. Ten marsz w Warszawie zainicjowała "Solidarność", my mieliśmy inną datę, ale dziś jest taki czas, że nie ma co się dzielić - stwierdził.

Kilkanaście dni wcześniej, w trakcie spotkania z mieszkańcami Śniadowa, Jarosław Kaczyński zapowiadał, że demonstracja dobędzie się 18 maja.

- Jeżeli chcemy dojść do końca tej drogi, jeżeli chcemy przejść ten marsz zwycięsko, to musimy stworzyć wielki biało-czerwony front - podsumował.

***

