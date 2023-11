Afera wizowa. Zdymisjonowany Piotr Wawrzyk przerywa milczenie

- Zostałem wykorzystany przez Edgara K., to był mój błąd. Za bardzo mu zaufałem, zapewniano mnie, że taki proceder ułatwień w wydawaniu wiz funkcjonował w MSZ od dawna - mówi Piotr Wawrzyk w pierwszym wywiadzie z Radiem ZET.

Wiceminister spraw zagranicznych po wybuchu afery wizowej został zdymisjonowany, skreślono go także z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości . Niedługo później polityk trafił do szpitala, wcześniej zostawiając list.

Podczas rozmowy z radiem Wawrzyk przyznał, że docierały do niego sygnały o nieprawidłowościach, w tym od Amerykanów . Na granicy z Meksykiem zatrzymano nielegalnego migranta, który dostał się tam przez Europę dzięki polskiej wizie.

Afera wizowa w kampanii wyborczej

Mimo to Piotr Wawrzyk musiał pożegnać się z karierą w dyplomacji, a także z polityką. Decyzją kierownictwa PiS został skreślonych z przygotowanych list. Wkrótce trafił do szpitala, zostawiając w swoim mieszkaniu list.