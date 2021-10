Jarosław Kaczyński: Jakby podejść pod przedszkole i rzucić cukierki, to dzieci też przybiegną

Polska

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany o to, czy można jednocześnie uszczelnić granicę i zachować człowieczeństwo w stosunku do dzieci i rodzin. Odniósł się również do sytuacji w Michałowie (woj. podlaskie), gdzie fotoreporterzy mieli rzucać dzieciom migrantów słodycze przez płot. - Jak ja widzę, jak reporterzy, fotografowie rzucają cukierki i dzieci przybiegają, to wiem, że jakby podejść pod płot przedszkola i rzucić cukierki, to dzieci też przybiegną - przyznał na antenie RMF FM.

Zdjęcie Granica polsko-białoruska / Laski Diffusion / East News