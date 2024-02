- Komisarz UE do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien zakończyć swoją misję; będę go dzisiaj o to prosił, ale nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie - przekazał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wcześniej o dymisję unijnego komisarza na posiedzeniu Sejmu apelował wicepremier Władysław Kosniak-Kamysz.