"Kołodziejczak wrogiem dla Ukraińców". Wiceminister mówi wprost

Jednym z tematów rozmowy z liderem AGROUnii na antenie RMF FM była kwestia krytyki pod jego adresem ze strony środowisk rolniczych. Michałowi Kołodziejczakowi zarzucane jest odwrócenie się od spraw rolniczych po przejściu do polityki .

- Ciągle jestem po tej samej stronie , choć w innym miejscu. Ciągle jestem z rolnikami . Choć każdy ma prawo mówić to co chce - stwierdził.

Lider AGROUnii: Ukraińcy dopytują czy będę brał udział w rozmowach

- Gdyby to ode mnie zależało, rekomendowałbym jak najszybsze ograniczenie przywozu do Polski: cukru, malin i koncentratu jabłkowego - wyliczał.

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu doszło do awantury między Michałem Kołodziejczakiem a parlamentarzystami PiS. Według posła Sebastiana Łukasiewicza wiceminister wysłał do jednej z rolniczek "osiłków", którzy kazali jej usunąć nagranie zamieszczone w sieci. Kołodziejczak stwierdził, że to kłamstwo i zapowiedział, że sprawa o pomówienia znajdzie swój finał w sądzie.