- To śledztwo prowadzi Oddziałowa Komisja Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Zbrodnia z 28 lutego 1944 roku była największą dokonaną przez SS Galizien - podkreślił dr Rafał Leśkiewicz. Żołnierze formacji w której służył Hunka podejrzewani są również o dokonanie zbrodni w Iwoniczu , Chodaczkowie Wielkim, Prehoryłe i Smoligowie.

Polska poprosi Kanadę o informacje ws. Jarosława Hunki

Rzecznik Instytutu dodał, że celem analizy kilkudziesięciu tomów akt jest sprawdzenie czy pojawia się w nich nazwisko Hunki . Dr Leśkiewicz podkreślił, że działania te podjęto "bezpośrednio po uzyskaniu informacji o Jarosławie Hunce i powitaniu go owacjami przez parlament Kanady i prezydenta Zełenskiego ".

- Niezależnie od tych analiz prokurator podejmie działania związane z uzyskaniem zagranicznej pomocy prawnej w celu uzyskania informacji dotyczących Hunki - powiedział rzecznik IPN, uściślając, że wniosek ma zostać skierowany do władz Kanady.

Przypomniał też, że bez wątpienia Hunka - w momencie wjazdu do Kanady - musiał podać informacje na swój temat władzom imigracyjnym. Dodał, że sprawa Hunki przypomina historię Iwana Demjaniuka, ukraińskiego strażnika w niemieckich obozach w Treblince, Sobiborze, Flossenburgu i Majdanku, który po wojnie uciekł do USA i został deportowany do Niemiec, a następnie osądzony i skazany.