Immunitet Joanny Muchy. Jest decyzja Sejmu

Sprawa Joanny Muchy. Prokuratura dopatrzyła się nadurzyć

Wniosek Prokuratora Okręgowego w Warszawie z czerwca 2021 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłanki był już rozpatrywany w komisji regulaminowej podczas poprzedniej kadencji Sejmu. Wiosek został skierowany przez marszałka Sejmu do ponownego rozpoznania w tej kadencji. We wrześniu bieżącego roku sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się przeciwko wnioskowi o uchylenie immunitetu.

Obrady Sejmu. Podjęto decyzję ws. immunitetów Zbigniewa Dolaty i Marka Sowy

W ubiegłej kadencji komisja regulaminowa rozpatrywała wniosek, jednak nie trafił on wtedy do głosowania na posiedzeniu plenarnym. W związku z tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował go do ponownego zbadania przez komisję regulaminową, spraw poselskich i immunitetowych, która zarekomendowała odrzucenie wniosku. Były starosta gnieźnieński zarzucał posłowi Dolacie zniesławienie w mediach społecznościowych. Sprawa dotyczyła wpisu, w którym Dolata stwierdził, że Gruszczyński wstrzymywał rozbudowę szpitala w Gnieźnie.