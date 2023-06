"Iga, jesteś wielka". Politycy gratulują zwycięstwa w French Open

Iga Świątek wygrywa Rolanda Garrosa. "Welcome to POLAND Gaross"

Pozdrowienia wysyłane do Paryża pojawiły się na setkach kont. Swój głos gratulacyjny posłali praktycznie wszyscy przedstawiciele największych partii w Polsce.

Wpisy odnoszące się do zwycięstwa w turnieju French Open wysłali między innymi: Donald Tusk, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia.

"Welcome to POLAND Garros. Iga, jesteś wielka" - napisał na Twitterze Donald Tusk