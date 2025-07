Polityczny awans czeka Radosława Sikorskiego, który jako minister spraw zagranicznych ma objąć także funkcję wicepremiera, co ma wzmocnić jego pozycję w rządzie.

Rząd Donalda Tuska szykuje się do rekonstrukcji, w wyniku której odejść ma nawet siedmioro ministrów konstytucyjnych, a ich miejsca zajmą obecni posłowie i eksperci.

Choć do ogłoszenia rekonstrukcyjnych planów zostało kilkadziesiąt godzin, drzwi od gabinetu premiera mają się nie zamykać.

W Koalicji Obywatelskiej słychać, że Marcin Kierwiński liczył na powrót do MSWiA, nie dostał jednak zielonego światła od premiera. Polityk był ministrem spraw wewnętrznych i administracji zaledwie kilka miesięcy. Dymisja miała związek ze startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Według naszych informatorów, z rządem ma się pożegnać nawet siedmioro konstytucyjnych ministrów. Zastąpią ich obecni posłowie, ale premier chce, by w rządzie znaleźli się także eksperci i to oni mają pokierować częścią resortów. Przypomnijmy, że we wtorek swoją dymisję potwierdził minister sportu Sławomir Nitras.