Na zmianie ministra ma zależeć także politykom PSL, zwłaszcza ze względu na różnice w podejściu do ustawy o aktywnym rolniku.

- Tak, jest spora szansa, że straci stołek. Czesław był na karuzeli rekonstrukcyjnej, premier nie za bardzo za nim przepada, bo ma pretensje, że komunikacyjnie wiele rzeczy w pracy resortu nie jest należycie rozgrywanych. Ale nie chodziło o to spięcie z Kołodziejczakiem, to zupełnie nie tu jest problem - usłyszeliśmy.

Według portalu RMF24 stanowisko ministra rolnictwa nadal ma piastować przedstawiciel PSL-u. Ma być to obecny wiceszef resortu Stefan Krajewski.

- Prawdopodobnie tak, ale poczekajmy jeszcze te kilkadziesiąt godzin, bo wiemy, jak to jest ze wszelkimi 'prawdopodobnie' przy rekonstrukcjach - zaznaczył informator Interii.

Media wspominają, że od dawna na linii Siekierski - Tusk panowały nie najlepsze relacje. W czerwcu z resortu rolnictwa odszedł jeden z ówczesnych wiceministrów Michał Kołodziejczak . Odejście lidera Agrounii wzbudziło w mediach sporo emocji. Polityk napisał bowiem list otwarty do Siekierskiego , w którym skrytykował go, m.in. za złą organizację pracy w ministerstwie i przerost zatrudnienia.

Komunikacyjne niedociągnięcia, o które pretensje miał premier, to jednak tylko jedna strona medalu. I to wcale nie ta decydująca o losie ministra Siekierskiego. Jak dowiaduje się Interia, na wymianie ministra zależało... samym ludowcom . - Oficjalnie tego nie przyznam, ale nieoficjalnie tak właśnie było - zdradza nam jedno z naszych źródeł w kierownictwie PSL.

- Oficjalnie nikt tego nie powie i nie będzie z naszej strony żadnych zarzutów pod adresem Czesława, ale mieliśmy z nim problem, jeśli chodzi o tzw. ustawę o aktywnym rolniku. Bardzo zależało na niej kierownictwu partii i partia zobowiązała go do jej przeprowadzenia, tyle że Czesław był jej przeciwnikiem - tłumaczy osoba z władz partii. I dodaje: - Próbowaliśmy, ale nie szło merytorycznie się z nim dogadać. On miał inne zdanie i tyle.